Студенты РГИСИ представили спектакль о жизни Сергея Довлатова

Постановка была посвящена биографии писателя через его непринятие государственного строя и через непринятие строем самого Довлатова. Спектакль был поставлен студентами 3-го курса РГИСИ Даниилом Суховым и Шэ Мудзе специально к ежегодному фестивалю.
Для меня, наверное, главный смысл всего довлатовского творчества и, как мне бы хотелось, нашего спектакля, — в любое время главное — это оставаться человеком. Что интересно, с Шэ Мудзе, это мой хороший друг и замечательный человек, у нас сложилась работа абсолютно совместная, на всех этапах – от написания инсценировки до создания спектакля, мы со всеми артистами работали вместе. Сложился, кстати, довлатовский "Компромисс". Это о том, что в искусстве "не может быть компромиссов".
Даниил Сухов, режиссёр спектакля "Призрак счастья".
Слёзы и улыбки, надежда и отрешенность во взглядах зрителей – кажется, что каждого спектакль заставил задуматься о своем жизненном пути. Но наблюдая за тем, как на сцене сменяются этапы жизни Довлатова, никто не отвел взгляд. Сами актёры к исполнению роли подошли ответственно и с максимальным погружением в подготовку.
Необходимо было ежедневно прогонять текст, какие-то идеи, которые приходили в голову, предлагать ребятам уже в процессе подготовки. Если есть ощущение, что проседает темпоритм – что-то подсказывать. Ну и конечно, подумать за себя. Спектакль о многом заставил задуматься – я очень люблю Довлатова, открыл его для себя всего год назад. Читал взахлеб и очень грустил, когда он закончился. Смешно и грустно.
Даниил Каширин, исполнитель главной роли спектакля "Призрак счастья".
Отклик спектакль получил не только у любителей творчества Сергея Довлатова. Даже тех, кто плохо с ним знаком или не знаком вовсе, смогла заинтересовать по-настоящему профессиональная игра, подобранные костюмы, музыка и спецэффекты. Энди, турист из Пекина, не знает русского языка и никогда не читал произведений Довлатова, но посмотрел "Призрак счастья" от начала и до конца.
Если честно, по той причине, что я турист и не говорю по-русски, я совсем не понял, о чем они (актёры) говорили. Но для меня это было очень интересно, пусть даже как шоу. Перфоманс был профессиональным, как и актерская игра в сочетании с музыкой, и мне это очень понравилось.
Энди, зритель спектакля "Призрак счастья" турист.
Даниил Сухов отметил, что режиссеры и актеры хотели бы, чтобы спектакль продолжал жить. Для этого нужно найти продюсеров и площадку, на которой можно было бы выступать.
Ранее Piter.tv показал, как прошла интеллектуальная игра, посвященная Сергею Довлатову.
Материал подготовила Мария Фомина для Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все