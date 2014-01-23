Студенты РГИСИ представили спектакль о жизни Сергея Довлатова

В дни празднования фестиваля "Дня Д" прямо у памятника Сергею Довлатову развернулась театральная сцена. Студенты режиссерского курса РГИСИ, подготовили уличный спектакль "Призрак счастья". Piter.tv побывал на мероприятии.

Постановка была посвящена биографии писателя через его непринятие государственного строя и через непринятие строем самого Довлатова. Спектакль был поставлен студентами 3-го курса РГИСИ Даниилом Суховым и Шэ Мудзе специально к ежегодному фестивалю.

Для меня, наверное, главный смысл всего довлатовского творчества и, как мне бы хотелось, нашего спектакля, — в любое время главное — это оставаться человеком. Что интересно, с Шэ Мудзе, это мой хороший друг и замечательный человек, у нас сложилась работа абсолютно совместная, на всех этапах – от написания инсценировки до создания спектакля, мы со всеми артистами работали вместе. Сложился, кстати, довлатовский "Компромисс". Это о том, что в искусстве "не может быть компромиссов". Даниил Сухов, режиссёр спектакля "Призрак счастья".

Слёзы и улыбки, надежда и отрешенность во взглядах зрителей – кажется, что каждого спектакль заставил задуматься о своем жизненном пути. Но наблюдая за тем, как на сцене сменяются этапы жизни Довлатова, никто не отвел взгляд. Сами актёры к исполнению роли подошли ответственно и с максимальным погружением в подготовку.

Необходимо было ежедневно прогонять текст, какие-то идеи, которые приходили в голову, предлагать ребятам уже в процессе подготовки. Если есть ощущение, что проседает темпоритм – что-то подсказывать. Ну и конечно, подумать за себя. Спектакль о многом заставил задуматься – я очень люблю Довлатова, открыл его для себя всего год назад. Читал взахлеб и очень грустил, когда он закончился. Смешно и грустно. Даниил Каширин, исполнитель главной роли спектакля "Призрак счастья".

Отклик спектакль получил не только у любителей творчества Сергея Довлатова. Даже тех, кто плохо с ним знаком или не знаком вовсе, смогла заинтересовать по-настоящему профессиональная игра, подобранные костюмы, музыка и спецэффекты. Энди, турист из Пекина, не знает русского языка и никогда не читал произведений Довлатова, но посмотрел "Призрак счастья" от начала и до конца.

Если честно, по той причине, что я турист и не говорю по-русски, я совсем не понял, о чем они (актёры) говорили. Но для меня это было очень интересно, пусть даже как шоу. Перфоманс был профессиональным, как и актерская игра в сочетании с музыкой, и мне это очень понравилось. Энди, зритель спектакля "Призрак счастья" турист.

Даниил Сухов отметил, что режиссеры и актеры хотели бы, чтобы спектакль продолжал жить. Для этого нужно найти продюсеров и площадку, на которой можно было бы выступать.

Ранее Piter.tv показал, как прошла интеллектуальная игра, посвященная Сергею Довлатову.

Материал подготовила Мария Фомина для Piter.tv