Спектакль "Мой бедный Марат" представят в Петербурге

Новая постановка в Александринском театре приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Спектакль "Мой бедный Марат" по пьесе Алексея Арбузова будет представлен петербургской публике 4 и 25 февраля на новой сцене Александринского театра. Режиссер Сергей Потапов приурочил постановку к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, что является важной датой для всех жителей Петербурга. В интервью "Петербургскому дневнику" режиссёр поделился своим мнением о том, почему данная пьеса остается актуальной и какого зрителя он ожидает увидеть на своем спектакле.

По словам Потапова, главная цель спектакля - вызвать сопричастность у молодёжи событиям прошлого, чтобы они почувствовали связь со своими предками. Зрители смогут найти поддержку в героях, которые не теряют жизнелюбие в самые тяжелые периоды, остаются романтичными, полными надежды, энергии и любви. Пьеса с самого начала предполагает любовный треугольник: двое юношей, Марат и Леонидик, борются за одну и ту же девушку. Сюжет разворачивается в трёх частях: юность и первая любовь в блокадном Ленинграде, послевоенные годы, целиком пропитанные надеждой, и неизреченностью. Развязка происходит только спустя 17 лет, на Новый год 1960 года, когда зрители узнают, кто из героев рискнёт стать счастливым.

Постановка является посвящением деду режиссёра, который сражался с японцами, его отцу, который был военным, а также его близкому другу – заслуженному строителю России Виктору Бехтиеву. Дело в том, что Марат, увидев разрушения в Берлине, сам решил стать строителем.

Мы несем ответственность за то, какое наследие получили от дедов и прадедов. И мне бы хотелось поговорить с молодым поколением об этом, потому что они – наше будущее. И, конечно, я жду людей среднего и старшего поколения. Спектакль никого не оставит равнодушным. Но главное, чтобы пришла молодежь: пусть она придет в конфликте, не принимая что-то внутренне, не соглашаясь, ведь молодежь не терпит назидания и пропаганды, но мы будем говорить с ними по душам. Они узнают себя в наших противоречивых героях, увидят свои сомнения и страхи, каждый найдёт своё личное. Сергей Потапов, режиссёр

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Фото: предоставлено организаторами