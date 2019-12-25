СПбГУ откроет свой филиал в Египте

Решение продиктовано востребованностью российского образования в области медицины за рубежом.

Санкт-Петербургский государственный университет открывает филиал в Арабской Республике Египет. Студенты будут обучаться по специальностям медицинского направления. Об этом сообщила пресс-служба университета 16 марта.

Соглашение с египетской стороной уже подписано.

За рубежом, в частности на Ближнем Востоке, достаточно высок спрос на российское образование, особенно в области медицины. В этом регионе ощущается большой дефицит медицинских кадров, и мы готовы его удовлетворять. Сергей Андрюшин, заместитель ректора СПбГУ по международной деятельности.

Поддержку Университету в Египте окажет АО "Модерн Групп". Она работает в Республике и специализируется в области образовании, фармакологии, строительства.

Проректор по медицинской деятельности СПбГУ Петр Яблонский отметил, что образовательные программы вуза нужно будет адаптировать под реалии другого государства, отобрать преподавателей и оценить уровень подготовки египетских абитуриентов. Первой программой станет "Лечебное дело". Также откроется направление стоматологии и высоких медицинских технологий.

Кроме того, в этом году СПбГУ открывает филиал в Узбекистане.

Фото: пресс-служба СПбГУ