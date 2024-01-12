По итогам 2024 года проведено свыше 13 400 мероприятий профилактического характера, что позволило избежать возникновения многих нарушений.

Петербург занял первое место в общероссийском рейтинге эффективности контрольно-надзорной деятельности, сообщает телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на Telegram-канал Государственной административно-технической инспекции.

Высокий результат достигнут благодаря основному принципу работы контролирующих органов города — не карательной политике, а упору на профилактику и предупреждение возможных нарушений. Как отметили в ведомстве, помимо фиксации несоответствий нормам, инспекторы стремятся предотвращать возникновение проблем, консультируя бизнес-сообщество и лиц, ответственных за содержание территорий, разъясняя нормы и правила благоустройства.

По итогам 2024 года проведено свыше 13 400 мероприятий профилактического характера, что позволило избежать возникновения многих нарушений. Такой подход обеспечивает поддержание чистоты и порядка в городе, сохраняя комфортное пространство для жителей и гостей. Главной задачей остается профилактика, позволяющая исключить возникновение нарушений в будущем.

Представители ГАТИ напомнили, что консультации по вопросам соблюдения правил благоустройства доступны каждому, кто занимается бизнесом либо несет ответственность за содержание территории или строения.

Фото: ГАТИ Петербурга