Казарма XIX века с редким манежем в Кронштадте обретет вторую жизнь

В Кронштадте началась реставрация уникальной военной казармы с манежем.

В Кронштадте приступили к восстановлению "Казармы оборонительной 1-й северной с сухопутным манежем" — объекта культурного наследия федерального значения. Ордер на проведение работ выдан Государственной административно-технической инспекцией.

Здание расположено на улице Восстания, дом 15, литера А, и является частью крепости Кронштадт. Казарма была построена в XIX веке для размещения гарнизона, оборонявшего северные подступы к городу. Архитектура выполнена в классическом стиле с элементами фортификационного строительства — массивные стены, арочные проемы и строгие линии.

Историки отмечают, что наличие сухопутного манежа делает этот объект уникальным. Подобные постройки в XIX веке встречались редко и в основном возводились в крупных городах, таких как Санкт-Петербург.

Завершить реставрацию планируют к 15 октября 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что Дом Рейхеля на Васильевском острове стал памятником регионального значения.

Фото: ГАТИ