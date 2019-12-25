Петербург стал десятым в рейтинге регионов с наиболее высокооплачиваемыми работниками

Средняя статистика по стране показывает, что за период с сентября 2024 года по август 2025 года только 7,5% работающих россиян могли похвастаться зарплатой выше 200 тыс. рублей в месяц.

Петербург вошел в десятку российских регионов с самой большой долей высокооплачиваемых сотрудников, заняв десятое место, сообщает РИА Новости.

Рейтинг составлен исходя из доли работников крупных и средних организаций субъектов федерации, зарабатывающих более 200 тыс. рублей в месяц. Согласно представленной статистике, топ-10 регионов распределился следующим образом:

– Чукотский автономный округ (такой заработок имеют 36,5% занятых)

– Москва (26%)

– Ямало-Ненецкий автономный округ (24,7%)

– Магаданская область (20,4%)

– Ненецкий автономный округ (17,1%)

– Сахалинская область (16,8%)

– Республика Саха (14,3%)

– Камчатский край (13,5%)

– Ханты-Мансийский автономный округ (12,2%)

– Санкт-Петербург (11,8%)

Средняя статистика по стране показывает, что за период с сентября 2024 года по август 2025 года только 7,5% работающих россиян могли похвастаться зарплатой выше указанной суммы. Этот показатель существенно отличается от предыдущего периода (2023–2024 гг.), когда зарплата свыше 200 тысяч рублей была доступна лишь каждому двадцать пятому работнику — около 4%.

