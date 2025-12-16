Петербург стал первым в рейтинге регионов РФ с наименьшей долей бедного населения

В 2025 году за чертой бедности в Северной столице проживало всего 3,2% горожан.

Петербург занял первое место в рейтинге регионов России с наименьшей долей бедного населения. Согласно данным, опубликованным РИА Новости, в 2025 году за чертой бедности в Северной столице проживало всего 3,2% горожан.

На втором и третьем местах расположились Татарстан и Чукотский автономный округ, где этот показатель составляет 3,3%. Четвертое и пятое места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (3,3%) и Москва (3,8%). В целом по России доля населения с доходами ниже прожиточного минимума за 2025 год снизилась с 7,1% до 6,7%, что на 0,4% меньше, чем в 2024 году.

В Петербурге также наблюдается положительная динамика: уровень бедности снизился на 0,2% за год. Эксперты отмечают, что такая тенденция может продолжиться, если сохранится рост реальных доходов населения.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург занял первое место в рейтинге управления нацпроектами.

Фото: Piter.TV