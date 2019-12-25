Петербург стал лидером рейтинга популярных ж/д маршрутов из Москвы на ноябрьские праздники

Среди городов, поднявшихся в рейтинге, выделяется Минск, вошедший в пятерку лучших, а также Саратов, занявший место в списке 15-ти самых популярных направлений.

Петербург вошел в тройку лидеров по популярности среди туристов на ноябрьские праздники 2025 года. Как сообщает "Известия", основываясь на данных компании "РЖД — Цифровые пассажирские решения", самыми востребованными направлениями железнодорожного сообщения из Москвы остались Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Исследование проводилось на основе заказов билетов на платформе "Инновационная мобильность". Среди городов, поднявшихся в рейтинге, выделяется Минск, вошедший в пятерку лучших, а также Саратов, занявший место в списке 15-ти самых популярных направлений. Изменения в первой пятерке направлений произошли минимально: кроме уже указанных городов, туда вошли Ростов-на-Дону и Воронеж.

Авиационные рейсы из Москвы претерпели значительные изменения. Наиболее популярным направлением стал Калининград, далее следуют Анталья и Мурманск, вытеснив прошлогодних лидеров — Екатеринбург, Адлер и Самару. В десятку фаворитов входят также китайские города Пекин и Шанхай, демонстрируя растущую популярность зарубежных путешествий. Кроме того, увеличилось число рейсов из Москвы в регионы севера и Востока страны, такие как Новосибирск и Оренбург.

Список авиационных направлений из Москвы также изменился кардинально: в 2025 году в лидеры вырвались Анталья, Адлер и Магадан, оттеснив прошлогодних фаворитов — Екатеринбург, Новый Уренгой и Тюмень. Интерес вызывает перемещение Иркутска в пятерку лидеров и исключение Петропавловска-Камчатского из списка топ-15. Зарубежные направления, такие как Абу-Даби, Стамбул и Дубай, уступили место китайским маршрутам и внутренним российским рейсам.

Ранее мы сообщили о том, что большинство петербуржцев не будут совмещать отпуск или выходные с ноябрьскими праздниками.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД