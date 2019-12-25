Петербург занял первое место в рейтинге российских регионов по привлекательности для командировок

Второе место заняла Москва.

Исследование сервиса по поиску работы SuperJob показало, что Петербург лидирует среди российских городов по популярности командировок: в Северную столицу планируют совершить деловую поездку 15% респондентов. Второе место заняла Москва с 12%. Третье место поделили три города: Калининград, Владивосток и Сочи, набравшие по 4% каждый. Интерес к поездкам в Казань проявляют 3% опрошенных, а Краснодару и Севастополю досталось по 2%. Каждая шестая анкета содержала ответ "безразлично", то есть респонденты не имеют особых предпочтений относительно места командировки.

Что касается гендерных различий, то Петербург и Москва остаются фаворитами как среди мужчин, так и среди женщин. Тем не менее, представительницы прекрасного пола демонстрируют большую склонность к выбору этих двух городов (17% и 16% соответственно). Среди женских предпочтений выделяются также Калининград, Сочи и Новосибирск, в то время как мужчины проявляют больший интерес к разнообразию направлений, включая Архангельск, Севастополь, Псков и Петропавловск-Камчатский.

Современные тенденции показывают, что интерес к путешествиям в обе столицы для рабочих визитов усиливается по сравнению с предыдущими годами, в то время как привлекательность региональных центров немного падает. Современные работники становятся все более гибкими и открыты к поездкам в любые регионы, исходя исключительно из производственных потребностей.

