В Петербурге растёт популярность ультрамалых магазинов у дома

Формат, предлагающий базовый ассортимент и готовую еду, набирает обороты.

В Санкт-Петербурге наблюдается рост числа ультрамалых магазинов формата ultra-convenience. Это небольшие торговые точки площадью 100–200 квадратных метров, которые предлагают ограниченный ассортимент повседневных товаров, готовую еду и часто совмещают функции магазина с пунктом выдачи заказов. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Согласно данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), число таких магазинов в России за год выросло примерно на 15%. Тренд подтверждается изменением потребительских привычек: по оценкам экспертов, до 34% покупателей совершают покупки в шаговой доступности от дома несколько раз в неделю, предпочитая их крупным торговым центрам.

Парадоксально, но рост микроформата происходит на фоне обратного тренда в центральных районах города. Как ранее сообщалось, с начала 2025 года в историческом центре Петербурга прекратили работу более 30 классических продуктовых магазинов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают это с высокими арендными ставками и изменением логистики покупок.

Фото: Piter.TV