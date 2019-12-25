Петербург обсуждает инициативы в сфере промышленности с нигерийским штатом Найджер

Визит проходил при активной поддержке Торгового представительства России в Нигерии.

Петербург впервые выступил в роли площадки для переговоров о развитии экономического сотрудничества в промышленной сфере с представителями нигерийского штата Найджер. Делегацию возглавляемую губернатором штата Мохаммедом Умару Баго сопровождали официальные лица и предприниматели из Федерации Нигерия. Визит проходил при активной поддержке Торгового представительства России в Нигерии. Этот визит состоялся вслед за решением о принятии Нигерии в группу стран БРИКС, открыв новый этап взаимодействия между штатом Найджер и Санкт-Петербургом как крупным индустриальным центром России.

В процессе обсуждений стороны выразили заинтересованность в совместной работе по таким приоритетным направлениям, как модернизация сельскохозяйственного сектора, развитие горнорудной промышленности и улучшение энергетической инфраструктуры. Заместитель председателя профильного Комитета Петербурга Ольга Горышина подчеркнула значимость визита делегации из Нигерии, обозначив потенциальные перспективы расширения рынков сбыта отечественной агротехники и продвижения ее на африканский континент.

Программа пребывания гостей включала посещение четырёх ведущих предприятий Санкт-Петербурга, связанных с сельским хозяйством и машиностроением. Одним из посещений стало ознакомление представителей Нигерии с объектами Агропарка "НАРТ", где делегаты увидели современные овощные хранилища, заводы по переработке плодово-ягодной продукции и инфраструктуру фермерских хозяйств.

28 апреля члены делегации посетили историческое российское предприятие "Петербургский тракторный завод", знакомясь с достижениями российской инженерной мысли. Компания "Красный Октябрь – Нева" представила представителям Нигерии новейшие разработки малых сельскохозяйственных машин. Завершением деловой программы стало посещение завода "Митракс", организованное 29 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что индекс промышленного производства Петербурга достиг 106,7%.

Фото: пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга