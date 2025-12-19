Петербург и Ленобласть заняли третье место среди самых популярных направлений для путешествий в 2025 году

Интерес путешественников к этому направлению продолжает расти: в 2025 году число забронированных номеров увеличилось на 19% по сравнению с прошлым годом.

Сервис "Яндекс Путешествия" представил итоги анализа туристических предпочтений россиян в 2025 году. Об этом сообщает "Петербргский дневник".

Анализ показал, что Петербург и Ленобласть занимают почетное третье место среди любимых маршрутов туристов, причем средняя стоимость ночлега в гостиницах достигла 6940 рублей. Интерес путешественников к этому направлению продолжает расти: в 2025 году число забронированных номеров увеличилось на 19% по сравнению с прошлым годом.

Петербург и соседний 47-ой регион радиционно привлекают любителей краткосрочных поездок. Так, направление вошло в тройку лидеров среди городов для быстрых туров, показав ежегодный прирост бронирования на 21%. Помимо этого, высокой популярностью пользовались направления на юге России.

Самым популярным зарубежным направлением стала Турция, куда отправились 17% отдыхающих, за ней последовали Белоруссия (13%) и Абхазия (7%). Стоит отметить резкое увеличение интереса к путешествиям в Китай после снятия визовых ограничений: бронирование китайских отелей выросло на 34% во второй половине 2025 года.

Наблюдается устойчивый тренд увеличения популярности лечебно-оздоровительных туров: количество бронирований санаториев и пансионатов возросло на 79% во втором полугодии по сравнению с первым. Примечательно, что целевую аудиторию составляют преимущественно молодые туристы: если раньше основными клиентами были лица старше 50 лет, то теперь средний возраст отдыхающих приблизился к 30 годам.

