Петербург стал лидером зеленого рейтинга туризма в России

Петербург обошел все регионы в зеленом рейтинге туризма.

Санкт-Петербург занял первое место в общероссийском "зеленом" рейтинге туризма, что отражает баланс между высоким туристическим потоком, сохранением культурного наследия и развитием экологических инициатив.

О результатах рейтинга сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. По его словам, лидерство города свидетельствует о системной работе по снижению нагрузки на природную среду при сохранении привлекательности для туристов.

Пиотровский отметил, что в Петербурге последовательно реализуются проекты, направленные на развитие экологической инфраструктуры. В числе таких мер он назвал создание и благоустройство экологических маршрутов в природоохранных зонах города.

В качестве примера был приведен заказник "Новоорловский", где в конце прошлого года открылась экологическая тропа протяженностью около трех километров, предназначенная для организованного и безопасного посещения природной территории.

Вторая жизнь вещей: куда сдать старую одежду и текстиль в Петербурге?

Фото: Telegram / Борис Пиотровский