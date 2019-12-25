Петербург и Вологодская область договорились о расширении сотрудничества

До 2040 года петербургские девелоперы планируют возвести крупные жилые комплексы в Вологде и Череповце.

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Вологодской области Георгий Филимонов провели рабочую встречу в рамках Дней Петербурга в Вологодской области. Центральной темой переговоров стало дальнейшее развитие межрегионального партнерства.

Беглов напомнил, что в этом году отмечается 30-летие установления дружеских связей между регионами. По его словам, за три десятилетия отношения вышли на новый уровень, а взаимодействие охватывает всё больше сфер. В ответ Георгий Филимонов подчеркнул, что Вологодская область активно изучает опыт Северной столицы в строительстве социальных объектов, благоустройстве и развитии городской инфраструктуры.

В ходе диалога главы регионов затронули расширение взаимной торговли, сотрудничество в промышленности, здравоохранении, науке, образовании, культуре и туризме. Петербург готов увеличить поставки промышленного оборудования, медицинской техники и программного обеспечения, а также продолжить совместную работу с предприятиями Вологодской области в рамках государственного оборонного заказа.

Особое внимание уделили инвестиционным проектам. До 2040 года петербургские девелоперы планируют возвести крупные жилые комплексы в Вологде и Череповце. Общий объем инвестиций в строительство составит почти 20 млрд рублей. Кроме того, стороны намерены подписать соглашение между Особой экономической зоной "Санкт-Петербург" и Корпорацией развития Вологодской области для обмена опытом и запуска новых совместных инициатив.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские предприятия получат до 10 млн рублей субсидий на внедрение роботов.

Фото: Правительство Петербурга