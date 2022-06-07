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СПБ Биржа возобновила торги после технического сбоя
Сегодня, 12:10
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СПБ Биржа возобновила торги после технического сбоя

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СПБ Биржа 17 марта в 10:55 приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя в работе средств проведения торгов. Информация об этом появилась на сайте Биржи.

Однако уже в 12:10 организованные торги ценными бумагами возобновились. Уточняется, что участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки.

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Фото: официальный сайт ПАО "СПБ Биржа"

Теги: спб биржа, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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