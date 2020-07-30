Как в Петербурге бесплатно попасть в разговорный языковой клуб

Piter.TV выяснил, где в городе проводят бесплатные разговорные занятия английским, немецким, испанским и другими языками.

В изучении иностранных языков важна непосредственная практика. Без пробы построения диалогов неэффективными окажутся любая выученная грамматика и пополненный словарный запас. Удобно, если вы учите язык под крылом преподавателей в школе, университете или на курсах – грамотные учителя обязательно включают разговорные упражнения в программу. А как быть, если вы в одиночку учите язык по книгам или урокам в интернете и у вас нет компании для беседы? Разговорные клубы!

За встречи с единомышленниками и тренировку речи необязательно платить – Piter.TV выяснил, где в Петербурге есть площадки с бесплатными занятиями в языковых клубах.

Библиотеки

Книжные хранилища давно перестали быть тихими читальными залами, в них проводят массу бесплатных и доступных всем культурных мероприятий, и языковые клубы – не исключение. Например, в библиотеке "Бронницкая" несколько раз в неделю собираются поболтать и поиграть в настолки "французы", в библиотеке имени Тимирязева раз в две недели проходят встречи "японцев". Найти единомышленников по английскому языку можно в Центре Британской книги.

Вход на все встречи свободный, но необходимо заранее регистрироваться. Для каждой встречи выбирают интересные темы – участники говорят о кино, кулинарии, литературе, отдыхе. На некоторые из встреч приезжают носители языка, которым особенно любопытно задать вопросы. Участвовать в клубах могут и те, кто уже готовится сдавать специализированный экзамен по языку, и те, кто учит язык меньше года. В любом случае, о предпочитаемом уровне знания языка сообщат в соцсетях организаторы встречи – так участникам будет комфортно общаться. Если вам хочется знать об анонсах встреч всех языковых клубов, следите за афишей Централизованной библиотечной системы имени М.Ю. Лермонтова – именно в нее входят перечисленные библиотеки.

В библиотеке имени В.В. Маяковского собираются любители английского, испанского, немецкого, французского, венгерского, сербского, а также арабского, датского, японского, китайского, турецкого языков, фарси и иврита. Кроме того, здесь проводят встречи для тех, кто изучает русский язык как иностранный. В клубах не только обсуждают какие-либо темы на иностранном языке, но также смотрят фильмы на языке оригинала с субтитрами, собираются на презентации книг зарубежных авторов и онлайн-встречи с писателями. Занятия проводят опытные русскоязычные преподаватели и носители языка. Анонсы всех встреч публикуются в группе. Для их посещения необходимо иметь читательский билет "маяковки".

Разговорные клубы по английскому и немецкому языкам изредка проводят в библиотеках "Ржевская", №4 в Ольгино, библиотеке Гоголя, юношеской библиотеке имени Гайдара. В центральной библиотеке имени Зощенко в Сестрорецке раз в пару недель собираются поговорить на греческом языке.

Другие площадки

В разговорном клубе образовательного пространства "Итальянская 16" ждут любителей подискутировать на английском языке. Бесплатные встречи проходят два раза в неделю, правда сейчас клуб Secret Talking Society ушел на каникулы. Актуальную информацию и анонсы организаторы публикуют в своем сообществе.

В Израильском культурном центре в Санкт-Петербурге тоже периодически проходят разговорные встречи. Следить за анонсами можно в группе центра. Редкие встречи разговорного клуба проходят онлайн и у Французского института. Анонсы мероприятий, на которые обязательно нужно предварительно записываться, публикуются здесь. Похожие мероприятия раз в месяц проводит Институт Финляндии, у которого есть свой разговорный клуб. Занятия проходят в онлайн-формате.

Участники созданного совсем недавно клуба Free Speaking Clubs изредка собираются на свежем воздухе, чтобы поболтать на английском. Среди организаторов есть носители языка.

Центр китайского языка "Иероглиф" тоже любит бесплатные занятия, в том числе и разговорные клубы. Ознакомиться с расписанием и записаться на встречи можно в группе центра.

Разговорными клубами часто занимаются и волонтеры международной программы LanguageFree, благодаря которой все желающие могут учить языки бесплатно. Чаще всего активность проявляют волонтеры со знанием английского языка, но встречаются и преподаватели немецкого, итальянского, испанского, корейского и других языков.

На постоянной основе подобные занятия проводят и в молодежном центре "Квадрат". Клубы ведут опытные преподаватели, а для удобства учеников организуют две группы – для новичков и для продолжающих. Беседовать на различные темы в "Квадрат" приходят и подростки, и взрослые петербуржцы.

Бесплатные разговорные клубы для изучающих английский, французский, португальский, испанский языки регулярно проводят в антикафе "12 комнат". Однако будьте внимательны: само нахождение в антикафе платное.

На базе другого антикафе, "Клуб Мансарда", собираются любители английского языка. Занятия также бесплатны для всех, но за пребывание в антикафе нужно будет заплатить по минутному тарифу. За чаем с печеньем раз в неделю участники обсуждают самые разные темы, играют в английские настолки и дискутируют.

В течение учебного года в русско-китайском клубе института ВШЭ проводят разговорные занятия, присоединиться к которым могут не только студенты, но и те, кто не учится в этом вузе. Участие бесплатное, но необходимо уже немного знать язык и уметь поддерживать разговор на разные темы.

Еще один студенческий клуб есть на восточном факультете СПбГУ. В этом дискуссионном клубе разговаривают на русском и корейском языках студенты-корееведы, корейские студенты и простые горожане, заинтересованные в языке. Пока участники собираются в ZOOM, хотя в допандемийное время предпочитали живые встречи. Клуб работает только в течение учебного года.

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Коллаж: Евгений Рыбкин / Piter.TV

Фото: unsplash. com; pexels.com