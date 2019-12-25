В Педиатрическом университете помогли 4-летнему мальчику с серьёзным метаболическим нарушением

Теперь маленький пациент чувствует себя намного лучше.

В клинике Санкт‑Петербургского государственного педиатрического медицинского университета врачам удалось успешно справиться с тяжелым состоянием 4-летнего ребенка, страдавшего от острой формы гипогликемии и тяжелого метаболического расстройства.

17 декабря мать привезла сына в учреждение сама, поскольку состояние малыша стремительно ухудшалось. Врачами было зафиксировано острое проявление симптомов желудочно-кишечного расстройства, сопровождающегося сильной диареей, рвотой, низким уровнем глюкозы в организме и повышенной температурой тела до 38 градусов Цельсия.

Заболевание началось в конце ноября, первоначально ребенок лечился в одном из городских больниц, откуда вскоре был выписан. Затем родители обратились в коммерческое медицинское учреждение, где добросовестно исполняли предписанные врачами инструкции, однако улучшений не происходило.

Резкое ухудшение здоровья маленького пациента случилось 15 декабря, проявившись слабостью, повышением температуры и резким понижением уровня сахара в крови до угрожающе низкого значения — 2,3 ммоль/л. Мать незамедлительно вызвала неотложную помощь, после чего сын был доставлен в областную больницу, где ему поставили диагноз гастроэнтерит, однако от госпитализации отказались.

На следующий день мама приняла решение доставить ребенка в детскую клиническую базу Университета. Здесь врачи быстро определили степень тяжести состояния ребенка, отметив выраженную нехватку жидкости в организме, опасное нарушение кислотно-щелочного равновесия организма и крайне низкое содержание сахара в крови.

Ребенок был срочно госпитализирован в отделение интенсивной терапии, где начал получать необходимое внутривенное лечение. Эффективные действия врачей позволили предотвратить серьезные последствия и постепенно нормализовать здоровье ребенка. Теперь маленький пациент чувствует себя намного лучше.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета (носит иллюстративный характер)