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Подросток оказался в клинике Педиатрического университета после работы с болгаркой
Сегодня, 11:52
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Подросток оказался в клинике Педиатрического университета после работы с болгаркой

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Медики диагностировали открытый перелом второй пястной кости, а также резаные раны.

Юношу в возрасте 17 лет госпитализировали в Педиатрический университет после работы с болгаркой. Об этом сообщили в вузе 25 июля. 

Отлетевший диск травмировал правую кисть и левую голень подростка во время эксплуатации инструмента. Пациенту из-за массивной кровопотери экстренно провели хирургическую обработку ран во Всеволожской клинической межрайонной больнице, позже его увезли в клинику университета. Медики диагностировали открытый перелом второй пястной кости, а также резаные раны. Мальчик помещен в четвертое хирургическое отделение. 

Специалисты клиники настоятельно рекомендуют родителям усилить контроль за детьми при работе с опасными инструментами и во время активного отдыха. 

Пресс-служба Педиатрического университета

Ранее мы рассказывали о том, что нейрохирург Педиатрического университета провел сложную операцию младенцу в Пскове. 

Фото: пресс-служба Педиатрического университета

Теги: педиатрический университет, травмирование подростка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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