Подросток оказался в клинике Педиатрического университета после работы с болгаркой

Медики диагностировали открытый перелом второй пястной кости, а также резаные раны.

Юношу в возрасте 17 лет госпитализировали в Педиатрический университет после работы с болгаркой. Об этом сообщили в вузе 25 июля.

Отлетевший диск травмировал правую кисть и левую голень подростка во время эксплуатации инструмента. Пациенту из-за массивной кровопотери экстренно провели хирургическую обработку ран во Всеволожской клинической межрайонной больнице, позже его увезли в клинику университета. Медики диагностировали открытый перелом второй пястной кости, а также резаные раны. Мальчик помещен в четвертое хирургическое отделение.

Специалисты клиники настоятельно рекомендуют родителям усилить контроль за детьми при работе с опасными инструментами и во время активного отдыха. Пресс-служба Педиатрического университета

Ранее мы рассказывали о том, что нейрохирург Педиатрического университета провел сложную операцию младенцу в Пскове.

Фото: пресс-служба Педиатрического университета