Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса в Лужском районе

В Лужском районе спасатели эвакуировали мужчину из леса. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Вечером 22 сентября в ведомство поступила информация о том, что пострадавший не вернулся из лесного массива у деревни Сорочкино. К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно.

Местного жителя обнаружили добровольцы ПСО "Экстремум". Вместе со спасателями они эвакуировали его и передали родственникам. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти