Сегодня, 8:58
Спасатели вывели заблудившегося мужчину из леса в Лужском районе

Местного жителя обнаружили добровольцы ПСО "Экстремум".

В Лужском районе спасатели эвакуировали мужчину из леса. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Вечером 22 сентября в ведомство поступила информация о том, что пострадавший не вернулся из лесного массива у деревни Сорочкино. К месту происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Тосно. 

Местного жителя обнаружили добровольцы ПСО "Экстремум". Вместе со спасателями они эвакуировали его и передали родственникам. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в пожарном водоеме в Приозерском районе утонул мужчина.

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

