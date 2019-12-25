В Финском заливе под Петербургом спасли мужчину на сапборде

Пострадавшего обнаружили в проливе Бьеркезунд, он был доставлен на берег.

В Ермиловском заливе в Ленобласти спасли любителя водного отдыха. Мужчина на сапборде не справился с течением, и его унесло в сторону открытого моря, рассказали в МЧС России 1 августа.

Поисково-спасательное подразделение "Берег" выдвинулось на поиски, им помогали корабли Пограничного управления ФСБ страны. Пострадавшего обнаружили в проливе Бьеркезунд, он был доставлен на берег. Как пояснили специалисты, жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее на Piter.TV: на стройке в Приморском районе Петербурга спасли крановщицу, которой стало плохо на высоте. Женщину увезли в больницу.

Фото: пресс-служба МЧС России