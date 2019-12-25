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В Финском заливе под Петербургом спасли мужчину на сапборде
Сегодня, 16:29
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В Финском заливе под Петербургом спасли мужчину на сапборде

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Пострадавшего обнаружили в проливе Бьеркезунд, он был доставлен на берег.

В Ермиловском заливе в Ленобласти спасли любителя водного отдыха. Мужчина на сапборде не справился с течением, и его унесло в сторону открытого моря, рассказали в МЧС России 1 августа. 

Поисково-спасательное подразделение "Берег" выдвинулось на поиски, им помогали корабли Пограничного управления ФСБ страны. Пострадавшего обнаружили в проливе Бьеркезунд, он был доставлен на берег. Как пояснили специалисты, жизни мужчины ничего не угрожает. 

Ранее на Piter.TV: на стройке в Приморском районе Петербурга спасли крановщицу, которой стало плохо на высоте. Женщину увезли в больницу. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: мчс, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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