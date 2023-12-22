В Павловске спасли двухсотлетний дуб

В этом году после чрезвычайно снежной зимы обнаружилось, что вода подмыла корневую систему старого дуба, и корни буквально висят в воздухе.

В Павловском парке провели операцию по спасению дуба, которому перевалило уже за 200 лет. Посажен он был в долине реки Славянки во времена создания дворцово-паркового ансамбля в последней трети XVIII века. Таких деревьев в парке сохранилось не более сотни, рассказали в пресс-службе ГМЗ "Павловск".

В этом году после чрезвычайно снежной зимы обнаружилось, что вода подмыла корневую систему старого дуба, и корни буквально висят в воздухе.

Мы сделали временную систему берегоукрепления: во избежание размыва на дно реки установлен деревянный шпунт, уложены валуны, а на них – голубая глина. Далее корневую систему засыпали слоем твердого грунта и плодородной земли. Потом подсеем траву и выполним благоустройство прилегающей территории. Светлана Федорова, главный хранитель Павловского парка

Так как работы шли непосредственно в русле реки Славянки, было необходимо поддерживать низкий уровень воды. Для этого пришлось немного отложить время установки шандорных устройств в три моста-плотины на территории Павловского парка – Черного, Пиль-башенного и Висконтиева. После спасения двухвекового дуба в Павловске начинают устанавливать шандоры. К ближайшим выходным Славянка, пруды и Круглое озеро в Павловском парке снова обводнятся.

Ранее в Павловск вернулись книги, похищенные фашистами.

Фото: ГМЗ "Павловск"