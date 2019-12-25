В Волховском районе спасатели вывели мужчину из леса

Заблудившегося в лесу нашли под Петербургом.

Во вторник, 1 сентября, спасатели помогли мужчине, заблудившемуся в лесу в Волховском районе. Сигнал о пропавшем поступил в 17:50. На поиски выехали сотрудники поисково-спасательного отряда из Новой Ладоги. Они отправились в лесной массив у деревни Перово, где потерялся мужчина.

Добровольцы быстро определили его местоположение и вывели из леса. В Аварийно-спасательной службе Ленобласти напомнили, что перед походом в лес необходимо брать с собой заряженный мобильный телефон. Это поможет сориентироваться по карте или вызвать помощь по номеру 112.

Ранее владельцы сгоревшего склада в Колпино заявили, что продолжают работать.

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области