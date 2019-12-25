Пропавший рыбак найден мертвым в лодке на Ладожском озере

Несколько дней назад мужчина один отправился на рыбалку на Ладожское озеро.

На Ладожском озере завершены поисковые работы после пропажи 67-летнего рыбака. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Известно, что в среду, 19 июня, 67-летний мужчина без телефона отправился из деревни Кобона на рыбалку на лодке и должен был вернуться домой к вечеру. Однако домой он не явился, родные забили тревогу. Спасатели начали поисковые работы, которые завершились неблагоприятным исходом. Тело рыбака было найдено дежурной сменой поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга в районе деревни Кобона.

Спасатели доставили к берегу тело и лодку, вся информация передана сотрудникам полиции.

Ранее Piter.TV сообщал, что житель Петербурга, который занимался рыбной ловлей на Ладоге, утонул в Карелии.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба Ленинградской области