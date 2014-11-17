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Комстрой Петербурга по итогам XXI сезона Спартакиады строителей занял второе место
Сегодня, 17:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Комстрой Петербурга по итогам XXI сезона Спартакиады строителей занял второе место

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Кубки победителям будут вручены в рамках торжественной части концерта ко Дню строителя.

На стадионе Спортивного клуба "Метрострой" 25 июля прошел финал XXI сезона Спартакиады строителей "За Труд и Долголетие". Подробности о спортивных соревнованиях поведали на портале "Строительный Петербург".

В командном забеге на дистанции 4х100м и в поединке по перетягиванию каната команда Комитета по строительству заняла второе место.

Также были подведены итоги XXI сезона, во время которого в течение 2024 года проходили состязания по различным дисциплинам от петанка до пулевой стрельбы. Команда Комитета по строительству в упорной борьбе завоевала второе место в Спартакиаде, набрав 600 очков.

Кубки победителям будут вручены в рамках торжественной части концерта ко Дню строителя, который состоится 8 августа в Ледовом дворце.

Фото: портал "Строительный Петербург"

Теги: спартакиада, строители
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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