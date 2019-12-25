Житель Петербурга сознался в краже электросамоката из-за замучавшей его совести

Обвиняемый рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что из-за совершенного преступления его пять дней терзала совесть.

В Петербурге уроженец Ростовской области сознался в краже электросамоката из-за угрызений совести. Об этом рассказала прокуратура Выборгского района.

По версии следствия, вечером 1 августа 2025 года обвиняемый похитил электросамокат, припаркованный у дома 162 на проспекте Энгельса. Мужчина отсоединил трос-замок и уехал с места преступления, но через несколько дней добровольно явился в полицию.

Обвиняемый рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что из-за совершенного преступления его пять дней терзала совесть, он решил сдаться, явившись с повинной. Изначально он хотел продать похищенный самокат, а деньги потратить на личные нужды. Он добровольно отдал самокат, который вернули хозяину.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Петербурге задержали хакеров, похитивших деньги у десятка россиян.

Фото: unsplash (Yiting He)