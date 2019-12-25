Спасенную в Петербурге сову и коршуна выпустили в дикую природу

Специалисты настоятельно советуют не трогать птиц, которые попали в беду, а обратиться к профессионалам.

Ушастую сову и коршуна вернули в дикую природу. Их выпустили в природном заказнике "Сестрорецкое болото". Ранее их спасли в Петербурге, сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

Птицы прошли курс реабилитации в ветеринарном госпитале "Зелёный попугай". Оба пернатых питаются преимущественно мышевидными грызунами, охотятся на открытых пространствах. Из-за высокой скорости полета у них не должно возникнуть проблем с охотой в заказнике.

Отмечается, что выпустить птиц решили в День Земли. В этот день внимание общества стараются привлечь к проблемам окружающей среды.

В прошлом году на свободу выпустили 15 птиц, которые прошли лечение. Из них — 8 особей пустельги, 5 канюков, 2 серые неясыти. Если вы увидите птицу в беде, не стоит пытаться помочь животному самостоятельно. Это может быть опасным как для вас, так и для птицы. Дежурная служба комитета работает круглосуточно: 417-59-36.

Фото: комитет по природопользованию Петербурга