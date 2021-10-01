В Выборге обсудили вопросы здравоохранения и военную мобилизацию

Военный комиссар призвал директоров предприятий не препятствовать сотрудникам, решившим подписать контракт с Минобороны.

Комиссар Выборг и Выборгского района Игорь Якуб разъяснил директорам предприятий производственной сферы порядок нахождения граждан в мобилизационном резерве. По его словам, граждане, заключившие контракт с Министерством обороны, должны несколько раз в год на 2-3 дня прибывать на занятия в воинскую часть. Кроме того, один раз в год проходят военные сборы продолжительностью около 20 суток. После заключения контракта граждане получают денежное довольствие в размере примерно 12% от содержания военнослужащего. В дни занятий или сборов они получают 100% денежное довольствие.

Военный комиссар призвал директоров предприятий не препятствовать сотрудникам, решившим подписать контракт с Минобороны. Первый контракт с Минобороны заключается на 3 года, последующие также на 3-5 лет.

Также на встрече директорам производственной сферы представили нового главврача Выборгской межрайонной больницы.

Главный врач межрайонной больницы поделился проблемами, существующими в сфере здравоохранения Выборгского района, намеченными планами и проектами.

Особо остро стоит кадровый вопрос. Эту проблему нельзя решить за один день, к ней необходимо подходить планомерно, выстроить целую программу. Считаю, что Выборг, который благоприятен для проживания, а также предлагаемые условия труда помогут привлечь к нам и молодых специалистов, и врачей со стажем. Это только дело времени. Олег Карасёв, главный врач Выборгской межрайонной больницы

Помимо этого, на данный момент в Выборге находится только один аппарат компьютерной томографии. В 2022 году в медицинских учреждениях появятся еще два аппарата. В ближайшее время в городской поликлинике планируется отремонтировать помещение для КТ. Также среди планов – капитальный ремонт всех подразделений Выборгской межрайонной больницы.

Видео: МГ "Наш город"