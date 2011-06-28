В Петербурге троим сотрудникам МЧС вменяют получении взяток

Продолжаются следственные действия, направленные на выявление всех обстоятельств коррупционных деяний.

Следственным отделом по Центральному району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела о факте коррупции среди должностных лиц, относящихся к надзорной службе МЧС России по Ленинградской области. Речь идет о начальнике отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Всеволожскому району, его заместителе и сотруднике указанного отдела. Им инкриминируется преступление, предусмотренное частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки, совершенное организованной группой лиц), состоящее из трех эпизодов.

Следствие установило, что фигуранты, действуя сообща, в период с января 2020 года по 5 июня 2025 года систематически принимали на контролируемый ими расчетный счет взятки от представителей коммерческих предприятий. Взятки поступали ежемесячно и выдавались за уклонение от проведения проверок и сокрытие выявляемых нарушений. Сумма финансовых злоупотреблений составила не менее 1 миллиона 278 тысяч рублей, полученные от представителей четырех разных компаний.

Результатом совместной операции следователей ГСУ и сотрудников регионального управления Федеральной службы безопасности России стало задержание подозреваемых 5 июня. Одновременно по месту проживания указанных лиц были проведены обыски.

В настоящий момент подозреваемым предъявлено официальное обвинение, решается вопрос о применении меры пресечения. Продолжаются следственные действия , направленные на выявление всех обстоятельств коррупционных деяний.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу