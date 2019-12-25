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Мужчина подозревается в разбойном нападении на два алкогольных маркета в Приозерске
Сегодня, 10:16
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Мужчина подозревается в разбойном нападении на два алкогольных маркета в Приозерске

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Полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что накинулся в Приозерске с ножом на сотрудника магазина по продаже алкоголя.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом узнал Piter.tv, позже информацию подтвердили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Магазин находится на улице Гоголя. Преступник нанес ножевое ранение 28-летнему сотруднику, а затем похитил бутылку вина и скрылся с места. 

В этот же день в полицию поступило еще одно сообщение, но уже из другого магазина, однако история была схожей. Мужчина угрожал продавцу молотком, затем похитил 5300 рублей из кассы, взял бутылку вина и сигареты. Сотрудница нажала кнопку тревожной сигнализации. 

Уже в этот же день подозреваемого задержали на улице Суворова. Им оказался 35-летний неработающий гражданин. У него изъяли молоток, 3 денежные купюры. 

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье "Разбой". Ранее у подозреваемого уже были проблемы с законом. В 2021 году он вышел на свободу. 

Фото: Pixabay

Теги: алкоголь, ножевое ранение, разбой
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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