Мужчина подозревается в разбойном нападении на два алкогольных маркета в Приозерске

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом узнал Piter.tv, позже информацию подтвердили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Магазин находится на улице Гоголя. Преступник нанес ножевое ранение 28-летнему сотруднику, а затем похитил бутылку вина и скрылся с места.
В этот же день в полицию поступило еще одно сообщение, но уже из другого магазина, однако история была схожей. Мужчина угрожал продавцу молотком, затем похитил 5300 рублей из кассы, взял бутылку вина и сигареты. Сотрудница нажала кнопку тревожной сигнализации.
Уже в этот же день подозреваемого задержали на улице Суворова. Им оказался 35-летний неработающий гражданин. У него изъяли молоток, 3 денежные купюры.
По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье "Разбой". Ранее у подозреваемого уже были проблемы с законом. В 2021 году он вышел на свободу.
Фото: Pixabay
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