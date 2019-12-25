Мужчина подозревается в разбойном нападении на два алкогольных маркета в Приозерске

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что накинулся в Приозерске с ножом на сотрудника магазина по продаже алкоголя.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом узнал Piter.tv, позже информацию подтвердили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Магазин находится на улице Гоголя. Преступник нанес ножевое ранение 28-летнему сотруднику, а затем похитил бутылку вина и скрылся с места.

В этот же день в полицию поступило еще одно сообщение, но уже из другого магазина, однако история была схожей. Мужчина угрожал продавцу молотком, затем похитил 5300 рублей из кассы, взял бутылку вина и сигареты. Сотрудница нажала кнопку тревожной сигнализации.

Уже в этот же день подозреваемого задержали на улице Суворова. Им оказался 35-летний неработающий гражданин. У него изъяли молоток, 3 денежные купюры.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статье "Разбой". Ранее у подозреваемого уже были проблемы с законом. В 2021 году он вышел на свободу.

Фото: Pixabay