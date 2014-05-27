"Ленфильм" и холдинг "ON Медиа" будут развивать отечественное кино в рамках соглашения о сотрудничестве

Киностудия "Ленфильм" и холдинг "ON Медиа" подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие отечественного кинематографа. Согласно документу, стороны объединят усилия для совместного продвижения фильмов, сериалов и анимации, а также для обмена опытом, технологиями и услугами.

Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Надежда Андрющенко подчеркнула значимость этого события. Она отметила, что "Ленфильм" является живой летописью страны, а медиахолдинг обладает современными технологиями. По её словам, соединение этих двух потенциалов приведёт к реализации многих успешных проектов и даст большой эффект.

Генеральный директор медиахолдинга Софья Митрофанова, в свою очередь, рассказала о стратегии развития. Она заявила, что компания уделяет большое внимание развитию новых поколений талантов и поддержке студентов, поскольку считает глупым и самонадеянным ждать, пока кто-то другой сформирует индустрию.

Напомним, что в конце прошлого года киностудия "Ленфильм" по поручению президента Владимира Путина была передана в собственность Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов ранее заявлял о намерении вернуть студии лидерство в отечественной киноиндустрии и сделать её всероссийской площадкой для создания исторического, патриотического и детского кино. В 2026 году город уже оказал поддержку нескольким военно-историческим картинам "Ленфильма".

Ранее мы сообщили о том, что "Ленфильм" намерен восполнить сценарный и кадровый дефициты.

Фото: "Ленфильм" (Антон Басов)