Наталья Чечина вошла в обновленный состав правительства Петербурга

Изменения вступят в силу со следующей недели.

Губернатор Петербурга Александр Беглов решил расширить состав правительства города. С 25 июля в него войдут председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и глава комитета территориального развития Наталья Чечина. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Ранее в состав правительства входили только глава города и вице-губернаторы.

В сегодняшней ситуации особое внимание будет уделяться развитию экономических и гуманитарных отношений Санкт-Петербурга с регионами России, а также с дружественными странами. Этот вопрос находится в ведении Комитета по внешним связям, который возглавляет Евгений Григорьев. Поэтому было принято решение включить его в состав правительства города. Александр Беглов.

Чечину решили включить в состав правительства из-за грядущей муниципальной реформы. Муниципалитеты потеряют свою независимость и войдут в единую систему публичной власти. Беглов считает, что в связи с этим нужно наладить более тесное взаимодействие органов власти и органов местного самоуправления.

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Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия