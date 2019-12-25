На Васильевском острове после ремонта открылась соляная пещера для реабилитации детей с астмой и аллергией

Пещеру обновили впервые за 28 лет ее существования.

В Городской поликлинике №3 на Васильевском острове завершили капитальный ремонт соляной пещеры в Детском отделении №24 на улице Кораблестроителей, 31/3. Об этом 4-го октября сообщила пресс-служба районной администрации.

Пещера была сделана в стилистике "Умки". Пещера является единственной в районе. Комната предназначена для реабилитации детей с астмой, аллергией, после перенесенного воспаления легких или коронавируса. В ней поддерживается определенная влажность и температура, концентрация аэроионов и давление, дисперсность солевого аэрозоля.

Пещера была оборудована еще в 1993-м году, но с тем пор не обновлялась. Теперь в ней прошел ремонт.

Оздоровительные процедуры могут бесплатно пройти дети от 5 до 18 лет, которые прикреплены в Городской поликлинике №3.

Пользователей соцсетей поразило, что на опубликованных пресс-службой фотографиях дети находились в масках.

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга