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На Васильевском острове после ремонта открылась соляная пещера для реабилитации детей с астмой и аллергией
Сегодня, 9:45
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На Васильевском острове после ремонта открылась соляная пещера для реабилитации детей с астмой и аллергией

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Пещеру обновили впервые за 28 лет ее существования.

В Городской поликлинике №3 на Васильевском острове завершили капитальный ремонт соляной пещеры в Детском отделении №24 на улице Кораблестроителей, 31/3. Об этом 4-го октября сообщила пресс-служба районной администрации. 

Пещера была сделана в стилистике "Умки". Пещера является единственной в районе. Комната предназначена для реабилитации детей с астмой, аллергией, после перенесенного воспаления легких или коронавируса. В ней поддерживается определенная влажность и температура, концентрация аэроионов и давление, дисперсность солевого аэрозоля.

Пещера была оборудована еще в 1993-м году, но с тем пор не обновлялась. Теперь в ней прошел ремонт. 

Оздоровительные процедуры могут бесплатно пройти дети от 5 до 18 лет, которые прикреплены в Городской поликлинике №3. 

Пользователей соцсетей поразило, что на опубликованных пресс-службой фотографиях дети находились в масках. 

Фото: ВКонтакте / Василеостровский район Санкт-Петербурга

Теги: поликлиника, реабилитация детей, соляная пещера
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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