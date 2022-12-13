В первой декаде апреля в Петербурге солнце светило более 60 часов

Среднесуточная температура составила +3,1 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги первой декады апреля в Северной столице.

Сегодня мы приближаемся к максимуму температуры в дневные часы в +15…+16 градусов, это будет самый пик повышения температуры в Петербурге с начала месяца. Александр Колесов, синоптик

В первой декаде апреля солнце в Петербурге светило 61,4 часа.

Это вообще много, особенно в последнее десятилетие, но по сравнению со 106,5 часами в первой декаде 2004 года кажется мало. Александр Колесов, синоптик

Среднесуточная температура составила +3,1 градуса, что всего на 0,1 градуса выше нормы.

Осадков в Петербурге в первой декаде выпало 13,2 мм (36 % от нормы), все они были в виде снега в первые четыре дня месяца.

Фото: Piter.tv