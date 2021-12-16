Эксперты прокомментировали критику в сторону Кирилла Серебренникова из-за участия в Каннах

Его фильм "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс.

Режиссер Александр Сокуров отказался везти свой фильм "Сказка" на Каннский кинофестиваль. При этом он прокомментировал "культуру отмены" и назвал ее "сумасшествием". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что другой российский режиссер — Кирилл Серебренников — будет представлять свою картину.

Ранее Госкино Украины потребовало исключить российские фильмы из программы Каннского кинофестиваля. Глава агентства Марина Кудерчук отметила, что у украинских кинематографистов нет такой возможности, как у Серебренникова, снимать свои фильмы. Эксперты считают, что критика в адрес режиссера посыпалась из-за того, что он сохраняет молчание и не высказывал свою позицию. При этом Серебренников уехал из России во Францию. На Западе же от него ждут критики действий руководства России.

Напомним, фильм "Жена Чайковского" вошел в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля.

Фото из архива Гоголь-Центра