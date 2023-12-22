Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в феврале

В феврале отмечают День защитника Отечества.

Сокращенная рабочая неделя и три дня выходных ожидают россиян в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом напомнил Роструд.



День защитника Отечества (23 февраля) выпадает на пятницу, это день недели будет выходным. С учетом последующих выходных при пятидневной рабочей неделе россияне будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 февраля.



Рабочий день 22 февраля, по законодательству, сократят на час, так как он является предпраздничным.

Фото: Роструд