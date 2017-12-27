В МВД рассказали, кто не попал под сокращение в ГИБДД

С 1 января в России были сокращены 10 000 сотрудников ГИБДД.

В МВД впервые официально прокомментировали массовые сокращения сотрудников министерства. Пресс-служба МВД РФ распространила сообщение по поводу увольнения 10 000 человек по указу президента Путина.

В заявлении говорится, что все 10 000 сотрудников работали в ГИБДД. При этом в МВД уточнили, что увольнения не коснулись должностей, связанных с экзаменами в автошколах и выдачей водительских удостоверений. Сокращения избежали и должности, предназначенные для совершения регистрационных действий.

Все приказы об увольнении были подписаны 1 января 2018 года.