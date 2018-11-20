Опубликовано видео последствий пожара на Никитской в Москве изнутри

По последним данным в пожаре погибло 8 человек, среди них двое детей 12 и 5 лет.

Следственный комитет опубликовал видео обследования квартиры на Никитской, 12, где в пожаре погибли 8 человек.

Пожар на Никитской, 12 произошел в ночь на понедельник 4 февраля. После полуночи в 0.55 в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, улица Никитская, 12. Этот дом дореволюционной постройки (1912 год), в нем деревянные межэтажные перекрытия. Многие квартиры подверглись перепланировке, все это способствовало быстрому распространению огня. МЧС сообщает, что общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Также обрушилась кровля на площади 300 квадратных метрах.

Сначала сообщалось о 4х погибших, позднее после разборов завалов были обнаружены тела еще 4х погибших, в том числе двое детей 12 и 5 лет. Следственные органы по факту данного пожара возбудили уголовное дело. Сейчас точно установлено, что пожар начался в квартире дочери Юрия Башмета.

Видео: Следком.