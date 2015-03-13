Услуги социального такси в 2025 году в Петербурге будут осуществлять 27 организаций

В этом году услуги социального такси оказывают 26 организаций.

Услуги социального такси в следующем году в Петербурге будут осуществлять 27 организаций. Итоги квалификационного отбора подвели в городском комитете по транспорту, рассказали в ведомстве 1 ноября.

Перевозчики представили 1,4 тыс. стандартных машин и 39 специальных автомобилей с аппарелями и подъемниками. Все транспортные средства осмотрены на площадке ГИБДД.

В этом году услуги социального такси оказывают 26 организаций, в автопарке которых 1,6 тыс. стандартных авто и 41 специальное. За девять месяцев 29,2 тыс. петербуржцев воспользовались этой возможностью.

Документы на участие в конкурсе принимали в 2024 году с 1 августа по 13 сентября. Одно из главных условий – наличие в автопарке как минимум одного транспортного средства, предназначенного для перевозки лиц с ограниченными возможностями.

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Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга