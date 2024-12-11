Петербургский застройщик введёт в эксплуатацию 17 социальных объектов в 2025 году

Невский район станет лидером по числу новых соцобъектов.

В 2025 году строительный холдинг Setl Group завершит строительство 17 объектов социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. В планах компании – сдача шести школ, одного медицинского центра и десяти детских садов в семи районах города – рассказал портал "Строительный Петербург".

Невский район станет лидером по числу новых соцобъектов. Здесь откроются два детских сада на 460 мест и школа на 1550 учеников в ЖК Pulse Premier на Октябрьской набережной. Также в ЖК Astra Marine построят детский сад на 110 мест, а на Дальневосточном проспекте — поликлинику на 420 посещений в смену.

В Московском районе запланировано завершение четырёх проектов. Среди них — две школы по 550 мест в ЖК "Зелёный квартал" и "Парадный ансамбль", а также школа на 1150 мест и детский сад на 140 мест в ЖК "Сенат" на Кубинской улице.

Приморский район пополнится тремя детскими садами на 680 мест: два в ЖК "Чистое небо" и один в ЖК "Прайм Приморский". В Красносельском районе на улице Ивана Куликова откроют детсад на 220 мест, а в Василеостровском — садик на Уральской улице, рассчитанный на 130 детей.

В ЖК "Дворцовый фасад" в Стрельне будет завершено строительство школы на 700 учеников и детского сада на 75 мест. Выборгский район также получит новую школу на 1550 мест на Манчестерской улице.

Застройщик продолжает активно развивать социальную инфраструктуру города. На сегодняшний день компания сдала 73 социальных объекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, среди которых современные школы и детсады с оборудованием для спорта, творчества и обучения.

Фото: Setl Group