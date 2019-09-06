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Собянин: в Москве пока не будут вводить ограничительные меры по коронавирусу
Сегодня, 22:32
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Собянин: в Москве пока не будут вводить ограничительные меры по коронавирусу

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При этом мэр столицы отметил, что резервные госпитали для зараженных коронавирусом закрывать не будут.

Власти Москвы готовы к любой ситуации, заявил Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда". Он напомнил, что при видимом спаде заболеваемости коронавирусом в городе власти начинают снимать ограничения.

Мэр добавил, что в данный момент сложно делать какие-либо прогнозы относительно того, как будут обстоять дела с заболеваемостью ковидом в осенне-зимний период,

Однако Собянин заявил, в ближайшее время власти Москвы точно никаких ограничительных мер по коронавирусу вводить не собираются.

Ранее стало известно, что у ведущего Дмитрия Киселева обнаружили коронавирус.

Фото: ВК/Сергей Собянин

 

Теги: ковид-ограничения, мэр москвы сергей собянин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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