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Собаку застрелили на глазах у хозяйки в Гатчинском районе
Сегодня, 11:46
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Собаку застрелили на глазах у хозяйки в Гатчинском районе

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Пока личность злоумышленника не удалось установить.

Неизвестный застрелил собаку в поселке Торфяное Гатчинского района. Животное гуляло вместе со своей хозяйской 11-го февраля. Владелица погибшего пса обратилась в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Случай произошел на территории частного сектора. После выстрела собака отбежала на несколько десятков метров, но от полученного ранения скончалась.

Полиция начала проверку. 

Ранее Piter.tv рассказал о том, что петербурженке пришлось через суд возвращать свою собаку. Она отдала ее на передержку, но потом не могла забрать обратно. 

Фото: Pexels 

Теги: выстрел, собака
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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