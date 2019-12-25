Ресторан Sunday Ginza на Крестовском снесут по решению суда

Несмотря на судебное постановление, собственник ресторана проигнорировал требование добровольно освободить землю, являющуюся собственностью муниципалитета.

Земельный участок, который долгие годы незаконно занимал ресторан Sunday Ginza, размещавший там заведение общепита с продажей крепкого алкоголя вопреки договору аренды территории пляжа, теперь подлежит изъятию властями города.

Пресс-релиз Комитета имущественных отношений (КИО) подтверждает, что суд установил факты нарушений условий договора, допущенных рестораном, касающихся неправильного целевого назначения земли и нелегальной торговли спиртосодержащей продукцией. За выявленные нарушения владелец заведения приговорен судом к выплате штрафа, кроме того, ему предписано покинуть занимаемый участок и демонтировать сооружение ресторана.

Несмотря на судебное постановление, собственник ресторана проигнорировал требование добровольно освободить землю, являющуюся собственностью муниципалитета. Вследствие неисполнения судебного решения общая сумма долга, включая судебные штрафы и неустойку, превысила миллион рублей.

Комитет также уточнил, что помимо штрафов ресторан накопил долг за фактическое пользование земельным участком после расторжения соглашения вплоть до настоящего времени. Таким образом, совокупная задолженность собственника перед городской казной достигла почти девяти миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба КИО Петербурга