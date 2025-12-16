Демонтаж незаконной остановки начался на улице Беринга

Автостоянка использовалась незаконно: истек срок действия договора аренды, несмотря на неоднократные обращения о необходимости освободить территорию добровольно.

В Петербурге Комитет по контролю за имуществом (ККИ) и Центр профилактики экстремизма и исполнения государственных инициатив ведут активную работу по устранению незаконно размещённой автомобильной парковки на участке площадью 1227 квадратных метров, расположенном на улице Беринга. Информацию распространила пресс-служба ведомства.

Автостоянка использовалась незаконно: истек срок действия договора аренды, несмотря на неоднократные обращения о необходимости освободить территорию добровольно. Поскольку бывший арендодатель продолжал эксплуатацию земельного участка вопреки требованиям, началась процедура принудительного сноса незаконной инфраструктуры. После окончания процедуры будут предъявлены финансовые претензии для возмещения произведённых затрат.

Работы являются частью систематической кампании по борьбе с нелегальными платными автопарковками. В текущем году усилиями ККИ уже демонтировано 38 аналогичных объектов, общая площадь которых составляет около 230 тысяч квадратных метров.

Фото: пресс-служба ККИ Петербурга