В Колпино начали сносить ветхие дома по программе реновации

В квартале "Астрид" всего будет снесено 22 дома.

В 10-м квартале Колпино начали сносить последние ветхие дома. Старт сносу дал вице-губернатор Николай Линченко, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Это первый пример в стране частных инвестиций в комплексную застройку города. В части расселения жителей вся ответственность была на инвесторе. Николай Линченко, вице-губернатор.

В квартале "Астрид" находятся 29 зданий. Из них 22 должны были расселены и снесены в рамках программы реновации. Территорию будут обновлять. Там появится новый жилой фонд, инженерная инфраструктура, улично-дорожная сеть, паркинги. Последняя очередь строительства завершится в 2023 году.

Фото: Telegram / Пул78