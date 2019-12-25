Выставленная на торги казарма XIX века в Кронштадте подешевела на 15%

Конкурс на реализацию Второго западного оборонительного сооружения Кронштадта запланирован на 19 декабря.

ДОМ.РФ принял решение уменьшить стартовую цену исторической казармы XIX века, расположенной на улице Зосимова в Кронштадте, на 15%, что составляет около 78 млн рублей, иформирует пресс-служба института развития.

Теперь первоначальная цена памятника архитектуры федерального значения уменьшена до 469,94 млн рублей. Такое изменение обусловлено желанием учесть предпочтения потенциальных инвесторов и повысить привлекательность проекта.

Конкурс на реализацию Второго западного оборонительного сооружения Кронштадта запланирован на 19 декабря. Участникам предложат приобрести исторический объект общей площадью 24,9 тыс. кв. м вместе с правом аренды земельного участка размером 3,97 гектара. Предполагается, что новый собственник сможет обустроить здесь образовательные учреждения, художественное пространство или многофункциональные комплексы.

Следует учитывать, что здание нуждается в восстановлении, поскольку оно находится в плохом техническом состоянии. Будущему владельцу предстоит реставрация объекта, соблюдение строгих требований по эксплуатации и обеспечению сохранности исторического памятника. Покупатели смогут воспользоваться специальными условиями финансирования под ставку 9% годовых для разработки архитектурных решений, восстановления и адаптации объекта для современных целей.

Фото: пресс-служба ДОМ.РФ