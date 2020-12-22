Режиссером сериала выступил Андрей Джунковский, а главную роль исполнила Алина Гвасалия.

В кинотеатре "Ленфильм" состоялся предпремьерный показ сериала "Сны Алисы". В центре сюжета – история школьницы Алисы, которая родилась и выросла в небольшом и мрачном северном городке. Алису преследуют кошмарные сны, которые оказываются пророческими. Героиня мечтает сбежать со своей подругой в Петербург, однако все идет не по плану.

Режиссером сериала выступил Андрей Джунковский, а главную роль исполнила Алина Гвасалия.

Это подросток, девочка 16 лет, которая учится в 10 классе. У нее достаточно сложные и неоднозначные отношения с мамой, в принципе со своими одноклассниками, то есть, по сути, она такая одиночка, изгой общества. Вообще абсолютная вещь в себе. Алина Гвасалия, актриса

Съемки длились в течение четырех лет и проходили практически всегда в зимнее время года, а в 2021 году пилотная серия сериала была показана на Каннском фестивале.

Когда я прочитала, я была еще совсем юной, мне было 17 лет, и я такого сценария наверное не встречала. Он удивительный по своей глубине, по многожанровости, потому что это и триллер, и драма, и ужасы. В каком-то смысле здесь абсолютно мультимедийный жанр и это очень круто, потому что сценарий – это одно, а еще как видит режиссер – это другое. И Андрей Джунковский великолепный режиссер. У меня не было никаких сомнений, что это будет точно один из самых крутых проектов в моей жизни, а потом, когда я увидела каст. Здесь, мне кажется, сошлось все. Этого стоило ждать и может быть даже дольше. Василина Юсковец, актриса

В проекте также снимались Екатерина Вилкова, Денис Шведов и Алексей Розин. На предпоказе актеры обсудили с гостями сюжетные повороты сериала, персонажей и съемочный процесс.

Нам очень сильно повезло, потому что мы работали с Андреем Джунковским. С человеком, который абсолютно слышит, который находится с тобой в сотворчестве, и мы бесконечно все меняли. Можно было прийти и сказать: "Вот это не хочу играть, вот здесь не понимаю". Вы меняли, вы разбирали, вы меняли прям на площадке текст. Он абсолютно под тебя подстраивается и в этом смысле он просто потрясающий. Алина Гвасалия, актриса

Первые две серии "Сны Алисы" выйдут на платформе PREMIER 7 декабря.

Фото и видео: Piter.tv