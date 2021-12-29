На Ланском шоссе вновь появились снежные фигуры Владимира Кузьмина

Петербуржец радует жителей своими работами уже 10 лет.

Во дворе дома на Ланском шоссе вновь заметили снежные фигуры. Их на протяжении много лет создает местный житель Владимир Кузьмин.

Мужчина смастерил снежный храм, а также фигурки, похожие на вазы. Кузьмин занимается лепкой из снега уже 10 лет. Ранее он рассказывал, что основным материалом является снег, но также для создания скульптуры требуется пила по металлу, кухонная терка, лопатка и пульверизатор с водой.

Народный скульптор, который старается создавать копии известных монументов, ежедневно проводит по 3-4 часа на улице.

Фото: ВКонтакте / Питер | Читай Пиши Люби