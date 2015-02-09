Число смертей от инсульта в Петербурге сократилось на 12% с 2012 года

Сегодня из 100 больных погибает менее 16 человек, тогда как ранее этот показатель колебался от 20 до 26 человек.

В Петербурге за минувшие 9 месяцев зарегистрировано свыше 14 тыс. новых случаев инсульта. Врачи подчеркивают, что успешность лечения пациентов во многом определяется быстротой оказания первой помощи — так называемое терапевтическое окно составляет всего 4,5 часа, в течение которых терапия оказывается наиболее эффективной.

Главный невролог комитета по здравоохранению Петербурга Игорь Вознюк обратил внимание на положительную тенденцию: с 2012 года смертность от инсультов снизилась более чем на 10%. Сегодня из 100 больных погибает менее 16 человек, тогда как ранее этот показатель колебался от 20 до 26 человек. Это серьёзное достижение в улучшении качества медицинского обслуживания.

Инсульт характеризуется гибелью мозговых клеток вследствие кровотечения или блокировки кровообращения. Типичные проявления включают невнятную речь, асимметрию черт лица, головокружение и проблемы с координацией движений.

Напоминаем, что в городе проходит специальная кампания — Неделя борьбы с инсультом, которая продлится до 3 ноября. Любой желающий может бесплатно обследоваться в крупных лечебных учреждениях.

Фото: Piter.TV