Александр Ходачек поделился ожиданиями об отчете Беглова перед депутатами

Заместитель председателя комиссии по благоустройству, ЖКХ и экологии Общественной палаты Петербурга предположил, что в своём выступлении губернатор обязательно затронет вопрос исполнения доходной части бюджета.

Заместитель председателя комиссии по благоустройству, ЖКХ и экологии Общественной палаты Петербурга Александр Ходачек поделился с "Петербургским дневником" ожиданиями от предстоящего отчета губернатора Александра Беглова перед парламентом.

Ходачек предположил, что в своём выступлении губернатор обязательно затронет вопрос исполнения доходной части бюджета. По его мнению, успешное выполнение плановых показателей позволяет Смольному направлять средства в "бюджет развития" и выполнять социальные обязательства перед горожанами. Он особо отметил, что далеко не все российские регионы могут позволить себе такую финансовую стабильность.

Второй ключевой темой, которая, как ожидается, будет отражена в отчёте, станет реализация программы "10 приоритетов развития Петербурга", реализуемой при поддержке федерального центра. Ходачек перечислил ряд знаковых проектов, о ходе которых горожане хорошо осведомлены. В их числе он назвал прокладку Широтной магистрали скоростного движения, создание туристической зоны "Санкт-Петербург Марина", открытие Большого Смоленского моста для навигации, строительство второй очереди Кольцевой автодороги, а также развитие проекта Высокоскоростной магистрали, обновление общественного транспорта и метро, строительство нового вокзала и ввод новых станций подземки. Эксперт считает, что город демонстрирует хороший темп реализации этих инициатив, и губернатор обязательно отметит это в своём докладе.

Кроме того, Ходачек обратил внимание на символичность даты отчёта, который состоится в День святого князя Александра Невского, 805-летие со дня рождения которого также будет отмечаться. Он напомнил, что князь является небесным покровителем Петербурга, и в городе существует множество памятных мест, связанных с его именем. Это, по мнению эксперта, подчёркивает особую духовную связь города с его историей и является залогом его успешного развития.

Фото: Piter.TV