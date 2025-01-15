Hyundai сбил девушку на электросамокате на углу Бухарестской и Дунайского в Петербурге

Пострадавшая 2003 года рождения доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Водитель иномарки поворачивал направо на зеленый свет в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai и девушки на электросамокате произошло на пересечении Бухарестской улицы и Дунайского проспекта во вторник, 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, около 14:53 пожилой водитель иномарки, двигаясь на зеленый сигнал светофора, повернул направо в зоне регулируемого пешеходного перехода. В этот момент он совершил наезд на девушку 2003 года рождения, которая передвигалась на электросамокате.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе. Об этом уточнил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции по Фрунзенскому району Александр Земляков. В настоящий момент полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области